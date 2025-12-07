A 100 giorni dalla grandinata: agricoltori in attesa

GUGLIONESI. A oltre tre mesi dalla grandinata eccezionale che il 30 agosto 2025 ha devastato il territorio di Guglionesi, lasciando dietro di sé campi distrutti, aziende agricole in ginocchio e un’intera economia locale ferita, il gruppo consiliare di minoranza Guglionesi Progressista, insieme al Circolo del Partito Democratico di Guglionesi, rompe il silenzio istituzionale e presenta un’interrogazione urgente per fare piena luce sull’iter amministrativo relativo al riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale e all’accesso ai contributi del Fondo di Solidarietà Nazionale (Fsn).

Una collaborazione, quella tra Guglionesi Progressista e circolo Pd, che si conferma solida, vigile e radicata nel territorio, capace di muoversi in modo unitario per difendere i cittadini e soprattutto un settore – quello agricolo – già provato da anni di crisi strutturale e ora colpito da un evento atmosferico di portata eccezionale. La grandinata ha distrutto ortofrutta, vigneti, oliveti: un colpo durissimo al cuore produttivo e identitario della comunità.

L’interrogazione mette in evidenza un dato che non può essere ignorato: a oltre novanta giorni dall’evento, l’Amministrazione Comunale non ha ancora fornito una risposta chiara, completa e verificabile sul percorso avviato per ottenere la dichiarazione di calamità naturale. Si chiedono aggiornamenti puntuali sulle richieste inoltrate alla Regione Molise, sulle segnalazioni raccolte dagli uffici comunali, sulle iniziative intraprese dal Sindaco e dai settori competenti – Protezione Civile e Ufficio Agricoltura – per sollecitare gli atti necessari e accelerare le procedure.

Uno snodo cruciale riguarda la Regione Molise: ha deliberato o no la dichiarazione di calamità? Senza questo passaggio formale, l’accesso ai fondi del FSN resta bloccato e gli agricoltori non possono ottenere alcun ristoro. Una situazione che rischia di trasformarsi in un danno irreversibile per decine di aziende.

Il capogruppo di Guglionesi Progressista, Giuseppe Aristotile, e la rappresentante del Circolo PD, Annamaria Becci, parlano senza giri di parole: «L’agricoltura è già un settore in profonda sofferenza. La grandinata del 30 agosto ha aggravato una crisi che non possiamo più permetterci di ignorare. I nostri agricoltori hanno bisogno di risposte concrete e soprattutto di certezze. La sopravvivenza del comparto agricolo è la sopravvivenza dell’intera comunità».

Per questo, il Gruppo Consiliare e il Circolo PD chiedono un impegno immediato e verificabile da parte dell’Amministrazione Comunale e della Regione Molise: atti, tempi, misure urgenti, non annunci. Servono strumenti reali per sostenere la ripresa del settore agricolo, tutelare i produttori locali e difendere il tessuto economico e sociale di Guglionesi.

L’Amministrazione è formalmente invitata a fornire una risposta scritta dettagliata, come previsto dal regolamento, per aggiornare la cittadinanza e dimostrare di aver attivato tutte le procedure necessarie a fronteggiare l’emergenza.

Guglionesi Progressista e il Circolo del Partito Democratico ribadiscono il loro impegno: continueranno a vigilare, a sollecitare, a denunciare ritardi e omissioni, e soprattutto a lavorare – con determinazione e responsabilità – per garantire alla comunità risposte rapide, concrete e all’altezza della gravità della situazione.

EB