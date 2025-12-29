A Castrataro la solidarietà della responsabile nazionale Sanità del Pd Marina Sereni

ROMA. “Il primo cittadino di Isernia Piero Castrataro da giorni sta protestando per chiedere risposte chiare e concrete ai bisogni di salute dei suoi concittadini. Da mesi il Pd e gli amministratori di centrosinistra del Molise si

stanno mobilitando per denunciare i tagli agli ospedali e ai servizi sanitari del territorio”.

Lo dichiara in una nota Marina Sereni, responsabile Sanità e salute nella segreteria nazionale del Pd. “Dopo 16 anni di commissariamento la Giunta Regionale non si assume nessuna responsabilità e si rifiuta di fare una vera discussione sul futuro della sanità pubblica in Molise.

Siamo al fianco del sindaco Castrataro e di tutti coloro che in queste giornate di festività hanno deciso di mantenere un presidio permanente per difendere l’ospedale e chiedere trasparenza, perché la salute è un diritto costituzionale e non può dipendere dalla geografia. Abbiamo già chiesto al Governo nazionale di intervenire sulla Regione Molise che rappresenta emblematicamente la situazione di molte aree disagiate e poco popolate. Come abbiamo proposto con la nostra legge sulle aree interne, è necessario investire su Case e Ospedali di Comunità,

prevedere specifiche misure di incentivo per i professionisti e rivedere i parametri attualmente vigenti per gli ospedali e la sanità pubblica nelle aree interne”.

Red