A cento anni dalla nascita di Roberto Marino: la comunità e i familiari ricordano “Pagnotta”

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il ricordo di Roberto Marino, l’artista buono che il circo aveva reso immortale.

Avrebbe compiuto cento anni oggi, 29 dicembre 2025, e invece il suo tempo si è fermato troppo presto, in quel tragico 10 febbraio 1986 che Santa Croce di Magliano non ha mai dimenticato. Ma il nome di Roberto Marino, per tutti “Pagnotta”, continua a vivere nella memoria affettuosa di chi lo ha conosciuto, amato, applaudito. Un uomo buono, un artista completo, un professionista del circo come non se ne incontrano più: trapezista, saltatore, clown, tuttofare, capace di trasformare ogni spettacolo in un momento di gioia, di leggerezza, di stupore. Aveva una grande umanità, una disponibilità naturale, una generosità che non chiedeva nulla in cambio. Rispettava le persone, rispettava gli animali, rispettava il pubblico che riempiva le tribune del circo Texas e di tante altre compagnie con cui aveva lavorato. Per lui il circo non era solo un mestiere: era una casa, una famiglia, un modo di stare al mondo.

E proprio per questo nessuno avrebbe mai immaginato che la sua vita potesse spezzarsi così, in un attimo, durante una delle tante giornate di lavoro. Un leone – l’animale che lui trattava con cura e attenzione – lo aggredì all’improvviso, in un episodio che sconvolse l’Italia e che segnò profondamente la comunità di Santa Croce di Magliano, il paese d’origine della moglie Maria Iantomasi. Fu qui che la tragedia avvenne, quasi quarant’anni fa, lasciando un dolore che il tempo non ha cancellato ma che la memoria ha trasformato in affetto, rispetto, gratitudine.

Oggi, nel giorno in cui avrebbe spento cento candeline, la famiglia ha scelto di ricordarlo proprio a Santa Croce, in un momento intimo ma carico di significato. Una “festa di compleanno” diversa, fatta di ricordi, fotografie, racconti che tornano a galla, sorrisi che si mescolano alla commozione. Non per riaprire ferite, ma per restituire a Roberto ciò che ha lasciato: la sua presenza solare, la sua risata contagiosa, il suo modo di entrare nelle vite degli altri con delicatezza e rispetto. Un marito amato, un papà indimenticabile, un artista che ha fatto del bene senza clamore, semplicemente vivendo.

Chi lo ha conosciuto lo descrive ancora oggi con parole che non hanno perso forza: «Era una persona buona», «Aveva un cuore grande», «Sapeva farsi voler bene da tutti». E questo è forse il segno più autentico della sua grandezza: non solo l’abilità tecnica, non solo il talento scenico, ma la capacità di lasciare un’impronta umana, profonda, sincera.

A cento anni dalla sua nascita, Santa Croce di Magliano lo abbraccia ancora una volta. Lo fa con una preghiera, con un sorriso, con quel sentimento semplice e potente che lega le comunità alle loro storie più vere. Lo fa ricordando “Pagnotta” non per la tragedia, ma per la vita: per gli spettacoli che hanno fatto sognare generazioni, per la gentilezza che portava con sé, per la dignità con cui affrontava ogni giorno il suo lavoro.

Auguri dal Cielo, Roberto. Auguri a te, che hai fatto ridere i bambini, emozionare gli adulti, e che continui a vivere nel cuore di chi ti ha voluto bene. Oggi Santa Croce non celebra solo un compleanno: celebra un’eredità, una storia, un uomo che il tempo non ha mai davvero portato via.

