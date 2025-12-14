A tappe spedite “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”

TERMOLI. Ospedale San Timoteo: passaggio cruciale, perché sancisce l’aggiudicazione definitiva della gara comunitaria per i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell’ambito dell’intervento Pnrr “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile”, un investimento strategico che rientra nella Missione 6 Salute e che punta a innovare, digitalizzare e rendere più sicuro il servizio sanitario nazionale: la procedura, avviata a settembre con scadenza fissata al 17, ha visto la regolare partecipazione degli operatori economici, la verifica della documentazione amministrativa, l’apertura delle buste tecniche ed economiche e la valutazione puntuale da parte della commissione giudicatrice, fino alla graduatoria che ha premiato il raggruppamento temporaneo di professionisti Cooprogetti soc. coop. – Studio Tecnico Associato Linear, primo classificato con un punteggio complessivo di 97,29 punti e un ribasso del 7,22% per un importo di 335.064,34 euro oltre oneri e Iva.

Un risultato che consente di procedere all’aggiudicazione sotto condizione risolutiva, come previsto dal Codice dei Contratti, e di avviare concretamente la fase esecutiva dell’intervento, con la garanzia che tutte le verifiche sui requisiti hanno avuto esito positivo e che non sussistono cause ostative alla stipula del contratto.

La decisione, firmata dal dirigente Raffaele Malatesta, rappresenta dunque un tassello di trasparenza e responsabilità amministrativa, ma soprattutto un segnale di fiducia per la comunità di Termoli che attende da tempo un ospedale più moderno, sicuro e sostenibile, capace di rispondere alle sfide della salute pubblica e di incarnare lo spirito del Pnrr, trasformando un atto burocratico in un passo concreto verso un futuro sanitario più solido e innovativo.

