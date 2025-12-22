Accoglienza dei migranti: cento i posti nel triennio 2026-2028 in basso Molise

TERMOLI. Si ridurranno gli ‘slot’ per migranti da inserire nel sistema di accoglienza nell’ambito del progetto Sai: da 114 a 100, per il triennio 2026-2028. La Giunta comunale di Termoli, riunita il 10 dicembre 2025, ha approvato la deliberazione n. 283 con cui viene autorizzata la proroga tecnica del progetto Sai – Sistema di Accoglienza e Integrazione, relativo ai servizi di accoglienza, tutela e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale e loro familiari.

Il progetto, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (Fnpsa), è attualmente in scadenza al 31 dicembre 2025. La proroga è stata ritenuta necessaria per garantire la continuità del servizio fino alla stipula del nuovo contratto, che sarà affidato tramite gara pubblica.

La delibera ricostruisce il percorso amministrativo del progetto: il Comune di Termoli è titolare del Sai per il triennio 2023–2025; nel marzo 2025 l’Ente ha comunicato al Servizio Centrale la riduzione dei posti da 114 a 100, per ragioni legate alla disponibilità di strutture idonee. Successivamente, con deliberazione n. 148 del 27 giugno 2025, la Giunta ha autorizzato la domanda di prosecuzione per il triennio 2026–2028. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 3 dicembre 2025, ha approvato la prosecuzione del progetto per 100 posti, con un finanziamento annuo pari a 1.686.618,42 euro.

Con l’atto approvato il 10 dicembre, la Giunta:

autorizza la proroga tecnica del contratto 2023–2025 per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara;

conferisce mandato al dirigente del Settore Assistenza alla Persona di predisporre gli atti di gara per l’affidamento del servizio nel triennio 2026–2028 e di adottare gli atti necessari alla gestione della proroga;

stabilisce che le spese della proroga saranno coperte dagli stanziamenti comunali e dal finanziamento FNPSA.

EB