Addobbi natalizi: scegliamo insieme il più bello

TERMOLI. L’idea ce l’ha suggerita un amico, Luca. In questo periodo natalizio, ormai da tempo, a Termoli è partita una vera e propria “gara” tra persone che cercano di addobbare al meglio le proprie case: luci ovunque, perimetri illuminati, giochi ad intermittenza, qualcuno addirittura in stile discoteca.

Alberi decorati all’inverosimile, balconi scintillanti… insomma, la città si sta trasformando in un autentico villaggio natalizio. E allora, ecco lo spunto di Luca: “Perché su Termolionline non fate una rubrica dedicata ai veri e propri capolavori di addobbi natalizi?”

Ci siamo detti: perché no?

Abbiamo deciso di impegnarci anche noi a girare per Termoli e scovare le case, i balconi, le finestre e tutti quei dettagli che rendono la città ancora più bella. E adesso tocca anche a voi: inviateci foto o piccoli video (meglio se non troppo lunghi) tramite WhatsApp, possibilmente con formato orizzontale.

Noi li pubblicheremo e, con la giuria social, decreteremo l’addobbo più bello e originale.

In questo primo appuntamento vi mostriamo le prime immagini raccolte. Non vogliamo sapere di chi siano: preferiamo lasciarci sorprendere senza essere influenzati.

Michele Trombetta