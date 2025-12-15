Al Distretto sanitario di Termoli è già Natale: sorpresa e sorrisi tra operatori e cittadini

TERMOLI. Al Distretto sanitario di Termoli, guidato dal dottor Giovanni Giorgetta, oggi si è respirata un’atmosfera speciale, di quelle che ricordano quanto la gentilezza possa illuminare anche le giornate più intense.

A sorpresa, tra ambulatori e corridoi, è arrivato Babbo Natale in persona, pronto a distribuire caramelle, sorrisi e un augurio sincero di serenità a chiunque incontrasse: pazienti, famiglie, medici, infermieri e operatori socio‑sanitari. Un gesto semplice, ma capace di regalare un momento di leggerezza e di far risuonare, anche in un luogo di cura, il senso più autentico delle feste.

Gli operatori del Distretto hanno voluto ringraziare Babbo Natale per questo inatteso scatto di felicità condivisa e colgono l’occasione per rivolgere alla cittadinanza un augurio corale: che il Natale porti pace e vicinanza, e che il nuovo anno custodisca il bene più prezioso, la salute, insieme alla realizzazione dei desideri di ciascuno.

