URURI. Al via i lavori di ristrutturazione del parco giochi.

«Carissimi concittadini, Ururi compie un passo importante per la comunità: sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione del parco giochi». Un intervento atteso e voluto con determinazione dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Greco, che ha posto al centro della propria azione la sicurezza, l’inclusione e la modernità degli spazi dedicati ai più piccoli.

Il progetto nasce dalla volontà di trasformare il parco in un luogo dove i bambini possano crescere e giocare in un ambiente sano e stimolante, ma anche di restituire alla cittadinanza un punto di incontro e socialità per generazioni diverse. Il parco giochi, infatti, è un bene comune che appartiene a tutti e che, con questo intervento, diventerà ancora più accogliente e vivibile.

«Confidiamo nella vostra pazienza» – ha dichiarato la sindaca – sottolineando come i lavori rappresentino un investimento sul futuro del paese e sulla qualità della vita dei cittadini.

Con questo cantiere, Ururi ribadisce la sua vocazione comunitaria: prendersi cura degli spazi pubblici significa rafforzare il senso di appartenenza e offrire nuove opportunità di crescita e socializzazione. Un segnale concreto che guarda al domani, partendo dai bambini e dalle famiglie.

EB