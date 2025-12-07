Albero e luci natalizie illuminano il centro col “Punto di Valore in musica

TERMOLI. A Termoli, come in tante altre località del Molise, la magia del Natale è tornata a brillare.

Alle ore 18 di sabato 6 dicembre, con una puntualità quasi svizzera, piazza Monumento si è trasformata in un grande abbraccio luminoso: il maestoso albero di Natale e le nuove luminarie di Corso Nazionale — completamente rinnovate nei disegni e nelle geometrie — si sono accesi nello stesso istante, regalando alla città un colpo d’occhio capace di togliere il fiato. Un “Ohhhh!” spontaneo, unanime, quasi liberatorio, ha attraversato la piazza e il corso, segnando l’inizio ufficiale delle festività natalizie che accompagneranno Termoli fino a dopo l’Epifania… quando, come vuole la tradizione, «tutte le feste porta via».

Pochi minuti dopo, alle 18.05, è partito il primo evento del ricco programma: l’esibizione dei cori “Punto di Valore”, diretti dai maestri Basso Cannarsa, Gianluca De Lena e Giuseppe Mastromatteo. Prima i bambini, poi le ragazze e infine le donne hanno dato vita a un percorso musicale interamente dedicato al Natale, alternando dolcezza, energia e intensità. Attorno all’albero illuminato si è formato un vero e proprio capannello di persone: famiglie, giovani, anziani, turisti.

Tutti fermi, tutti rapiti, tutti pronti ad applaudire ogni brano. Il coro delle donne ha presentato anche una novità del proprio repertorio, il suggestivo canto latinoamericano “Niño Lindo” (Bel Bambino), accolto con grande calore dal pubblico.

Nel calendario del Natale 2025 a Termoli, l’orchestra e i cori “Punto di Valore” torneranno protagonisti il 18 dicembre con il tradizionale Concerto Natalizio presso l’Auditorium “Santa Maria degli Angeli”, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone.

Intanto, piazza Monumento continua a essere il cuore pulsante delle iniziative:

Domenica 7 dicembre, ore 18 – “Notte di Luce” con la Corale Città di Termoli

Lunedì 8 dicembre, ore 18 – “Note sotto l’albero” a cura della Fondazione Millenium

La città si è accesa. Le persone si sono ritrovate. L’atmosfera è quella giusta. Il Natale, a Termoli, è ufficialmente cominciato.

Michele Trombetta