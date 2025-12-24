Altre chance in Comune per chi è a caccia del posto fisso

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha pubblicato il bando per la selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Istruttori Amministrativo‑Contabili (Area degli Istruttori, ex categoria C), una procedura che si inserisce nella programmazione del personale prevista dal PIAO 2025‑2027 e che conferma la volontà dell’Ente di rafforzare le strutture amministrative e contabili.

Il concorso, per titoli ed esami, prevede la riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle Forze Armate, in applicazione degli articoli 1014 e 678 del Codice dell’Ordinamento Militare, mentre non scatta la riserva per i volontari del Servizio Civile poiché non si è raggiunta la frazione utile prevista dal decreto‑legge 25/2025. Il profilo richiesto comprende attività amministrative e contabili di media complessità, responsabilità procedimentali e, se necessario, funzioni di coordinamento, con trattamento economico previsto dal Ccnl Funzioni Locali 2022.

Per partecipare è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado, requisito non derogabile, oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o altra condizione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica alle mansioni, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i nati entro il 1985, assenza di condanne o cause ostative. È ammessa la partecipazione con riserva per chi ha conseguito il titolo all’estero, con obbligo di presentare la dichiarazione di equipollenza entro i termini indicati dall’Amministrazione.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale nazionale InPA, accessibile con SPID, CIE o CNS, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando; non sono ammesse altre modalità. Alla domanda va allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile tramite Tesoreria comunale o PagoPA.

Il bando richiama integralmente i titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 487/1994, che devono essere dichiarati espressamente nella domanda per poter essere applicati. Le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e la loro non veridicità comporta l’esclusione o la decadenza dall’eventuale assunzione. L’ammissione o l’esclusione dei candidati sarà pubblicata sul portale InPA con valore di notifica a tutti gli effetti.

