Amazon sospende Prime Air in Italia: “Il contesto non offre le condizioni necessarie”

TERMOLI. Amazon ferma il decollo dei suoi droni in Italia. Con una nota ufficiale, il colosso dell’e‑commerce annuncia la sospensione dei piani di consegna commerciale tramite Prime Air sul territorio nazionale, una scelta maturata «a seguito di una revisione strategica» e legata a un contesto che, secondo l’azienda, non garantisce oggi le condizioni necessarie per sostenere gli obiettivi di lungo periodo del servizio.

Una decisione che arriva nonostante «il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane», segno che il nodo non è tecnico né regolatorio, ma strutturale: mercato, infrastrutture, sostenibilità economica, o una combinazione di fattori che Amazon non dettaglia ma che considera determinanti per congelare il progetto.

La scelta riguarda esclusivamente l’Italia.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, infatti, Prime Air continua a volare: «I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti», sottolinea l’azienda. Due mercati dove la sperimentazione è già entrata nella fase operativa e dove Amazon sta costruendo la narrativa del drone come estensione naturale della logistica dell’ultimo miglio.

La sospensione non intacca, almeno secondo la nota, la presenza industriale del gruppo nel Paese. Amazon rivendica infatti «oltre 25 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi 15 anni» e una rete di «più di 60 siti» che impiega «oltre 19.000 dipendenti diretti». Numeri che l’azienda utilizza per ribadire la continuità del proprio impegno: «Continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e offrire loro un’esperienza di acquisto eccellente».

EB