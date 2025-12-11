Ambito territoriale sociale: il Consiglio regionale approva il rinvio dei termini

CAMPOBASSO. Presieduto dal presidente Quintino Pallante, si è svolta oggi la seduta n. 27 del 2025 del Consiglio regionale del Molise.

L’Assemblea, dopo la presentazione del relatore D’Egidio e gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Salvatore, Fanelli, Passarelli, Greco e dell’Assessore Cefaratti, ha approvato a maggioranza il differimento dei termini di validità del previgente assetto territoriale degli ATS. La misura riguarda sia il Piano sociale regionale 2025-2027 sia il Piano regionale di contrasto alla povertà 2025-2027.

Il provvedimento, proposto dall’Esecutivo regionale e licenziato con parere favorevole dalla IV Commissione, stabilisce il rinvio di ulteriori 60 giorni, a partire dal 1° gennaio 2026, in attesa della costituzione definitiva dei nuovi ATS e della loro piena operatività. Come indicato nella delibera giuntale, il differimento garantisce la continuità assistenziale e occupazionale, assicurando nel contempo l’adempimento di tutte le azioni previste dai piani regionali.

Per chi desidera approfondire, la seduta odierna è disponibile in registrazione integrale audio-video sul sito ufficiale del Consiglio regionale (consiglio.regione.molise.it) e sulla pagina YouTube istituzionale dell’Assemblea: https://www.youtube.com/watch?v=gls9_2kdSig.