Ambulatorio pediatrico in continuità nel 2026

TERMOLI. Con un atto condiviso dai Commissari ad acta Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, di concerto con il direttore generale per la Salute Lolita Gallo, l’Asrem garantirà anche per l’anno 2026 la continuità del servizio di ambulatorio pediatrico nei giorni festivi e prefestivi presso i presìdi ospedalieri di Campobasso, Termoli, Isernia e Agnone.

Una scelta che risponde all’ampio consenso registrato tra le famiglie molisane, le quali hanno riconosciuto nell’iniziativa un presidio fondamentale per l’assistenza dei bambini nelle giornate in cui gli studi dei Pediatri di Libera Scelta restano chiusi, e che ha contribuito a migliorare l’appropriatezza degli accessi ai Pronto soccorso ospedalieri. La prosecuzione del servizio, dunque, si pone come tassello essenziale di una sanità territoriale più vicina ai cittadini e più sostenibile per il sistema ospedaliero.

Non appena saranno attribuite alla Regione Molise le risorse finanziarie destinate agli obiettivi prioritari, il relativo finanziamento verrà formalizzato con apposito decreto del Commissario ad acta, consolidando così un percorso che punta a rendere stabile e strutturale la tutela del diritto alla salute dei più piccoli.

