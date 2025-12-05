«Antonacci incompatibile, non può essere sindaco e presidente FinMolise»

GUGLIONESI. Il circolo del Partito Democratico di Guglionesi e il gruppo consiliare Guglionesi Progressista denunciano la situazione di evidente incompatibilità che riguarda il sindaco Leo Antonacci, il quale ricopre contemporaneamente la carica di primo cittadino e quella di presidente di FinMolise S.p.A., la principale società finanziaria pubblica della Regione Molise. Una doppia funzione che, secondo le due forze politiche, contrasta in modo diretto con il decreto legislativo 39/2013, la norma che disciplina l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici e nelle società partecipate. FinMolise, essendo una società in house sottoposta a controllo analogo da parte della Regione Molise, rientra pienamente nel perimetro applicativo della legge, e l’articolo 13 del decreto non lascia margini interpretativi: chi esercita funzioni di indirizzo politico in un ente locale non può assumere incarichi di amministrazione in enti o società controllati da un’altra amministrazione pubblica.

Il Circolo Pd e Guglionesi Progressista sottolineano che non si tratta di un tecnicismo, ma di un presidio essenziale di trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. A ciò si aggiunge la circostanza, già oggetto di rilievi formali, che il sindaco Antonacci abbia percepito un doppio compenso per i due incarichi. Per queste ragioni, le due forze politiche hanno trasmesso agli organi competenti una documentazione dettagliata, chiedendo l’attivazione immediata delle verifiche previste dalla normativa e un intervento rapido per ristabilire piena conformità alle regole. Il Circolo Pd e Guglionesi Progressista annunciano infine che continueranno a informare la cittadinanza attraverso interventi in Consiglio comunale e iniziative pubbliche, riaffermando il loro impegno per la legalità, la trasparenza e il rispetto delle norme nella gestione degli enti pubblici.

