Approvati i documenti di bilancio in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Presieduto dal Presidente Quintino Pallante è tornato a riunirsi nel pomeriggio di oggi il Consiglio regionale che dopo l’illustrazione da parte del Consigliere Relatore, Roberto Di Pardo (che è anche Presidente della Prima Commissione, organo consiliare che ha licenziato ciascun atto con parere favorevole), ha discusso e quindi approvato all’unanimità 2 leggi e 4 atti amministrativi di natura economico-finanziario relativi agli anni 2023 e 2024. Nella discussione generale e per dichiarazione di voto, rispetto ai diversi argomenti trattati, sono intervenuti i Consiglieri Fanelli, Greco, Primiani, Salvatore, Gravina e l’Assessore al Bilancio Cefaratti.

In particolare, sono stati approvati:

la proposta di legge regionale n. 88, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023”;

il “Rendiconto consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023″[DGR n. 482/2025];

il “Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2023″[DGR n. 483/2025];

la proposta di legge regionale n. 72, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2024”;

il “Rendiconto consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2024” [DGR n. 377/2025];

il “Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2024” [DGR n. 388/2025].

L’Assemblea, infine, dopo l’ennesima relazione del Presidente della Prima Commissione Di Pardo, e gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Romano e Greco, ha approvato a maggioranza la proposta di legge regionale n. 87, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Molise per l’anno 2026”.

Red