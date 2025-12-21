Autovelox sulla statale 87, nuova bocciatura: il Giudice di Pace annulla un altro verbale

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un’altra sentenza sfavorevole colpisce le multe elevate con l’autovelox installato sulla Statale 87. Il Giudice di Pace di Larino, con la Sentenza n. 180/2025, ha accolto integralmente il ricorso dell’ingegner Mario Castelli di Santa Croce di Magliano – difeso dall’avvocato Antonio Vecchio – dichiarando nullo, illegittimo e inefficace il Verbale n. 1221/2024 emesso dal Comune di San Martino in Pensilis per un presunto superamento dei limiti di velocità al km 208+970, direzione Termoli.

La decisione si fonda su un principio ormai consolidato dalla Cassazione: gli autovelox fissi possono essere installati solo su strade che possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla legge, in particolare quelle delle strade urbane di scorrimento. Carreggiate indipendenti, spartitraffico, almeno due corsie per senso di marcia, banchine pavimentate, marciapiedi, intersezioni semaforizzate: requisiti che – come rilevato in sentenza – non appartengono al tratto della Statale 87 dove è stata rilevata la presunta infrazione.

L’assenza di tali elementi rende il posizionamento dell’apparecchiatura illegittimo e travolge l’intera pretesa sanzionatoria dell’ente. Da qui l’annullamento del verbale e di tutte le conseguenze accessorie, compresa la decurtazione dei punti patente.

Il Comune è stato inoltre condannato a rifondere le spese legali: € 207,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, più € 43,00 di spese borsuali anticipate per l’iscrizione a ruolo. Una condanna netta, che il ricorrente auspica venga adempiuta entro 60 giorni per evitare ulteriori aggravi per l’ente.

La vicenda – relativa a una sanzione compresa tra € 173,00 e € 694,00 – si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione degli autovelox e sulla necessità di garantire legalità, trasparenza e tutela dei cittadini. La sentenza del Giudice di Pace non solo ristabilisce il diritto del ricorrente, ma richiama gli enti locali a un uso rigoroso degli strumenti di controllo della velocità, nel pieno rispetto delle norme e delle caratteristiche tecniche delle strade.

Una decisione destinata a far discutere e che, soprattutto, apre la strada a ulteriori verifiche sul posizionamento degli autovelox lungo la Statale 87 e non solo.

EB