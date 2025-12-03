Autovelox sulle Piane di Larino, nuova vittoria degli automobilisti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nuova pronuncia del Giudice di Pace di Larino, Giancarlo Casale, sul tema dei verbali per eccesso di velocità rilevati lungo le Piane di Larino dai due autovelox installati dal Comune di San Martino in Pensilis e oggi spenti in seguito a un provvedimento della magistratura calabrese.

Questa volta a ricorrere è stato un cittadino di Rotello che, senza l’assistenza di un legale e dopo essersi confrontato con Giuliano Di Salvo del comitato “Pro Trignina”, ha impugnato il verbale emesso dalla Polizia Municipale per presunta violazione dell’articolo 142 comma 8 del Codice della Strada, con annessa decurtazione di tre punti dalla patente.

Il giudice frentano, richiamando precedenti decisioni e applicando il principio della “ragione più liquida”, ha accolto il ricorso. Nella sentenza si evidenzia come la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia stabilito in più occasioni che i dispositivi di rilevazione automatica della velocità possono essere installati senza contestazione immediata solo su tipologie di strade specificamente individuate dalla legge.

Il riferimento è alla pronuncia Cass. Civ., Sez. II, 17 febbraio 2023 n. 5078, che precisa:

“Il provvedimento prefettizio (…) può includere soltanto le strade imposte dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 commi 2 e 3, e non altre.”

La Cassazione aveva già chiarito in precedenza cosa debba intendersi per “strada urbana a scorrimento veloce”. Nella sentenza 15 settembre 2021 n. 24936, gli Ermellini scrivono:

“La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano.”

Alla luce di tali definizioni, il Giudice di Pace ha ritenuto che il tratto interessato non possieda le caratteristiche necessarie per essere classificato come strada a scorrimento veloce. Da ciò deriva l’illegittimità del posizionamento degli autovelox e, di conseguenza, l’annullamento del verbale impugnato.

Il ricorso è stato quindi integralmente accolto. Le spese sono state compensate, poiché il ricorrente si è difeso personalmente, mentre il Comune di San Martino in Pensilis dovrà restituire l’importo versato a titolo di contributo unificato.

La sentenza si aggiunge alle numerose pronunce che negli ultimi mesi hanno messo in discussione la regolarità dei dispositivi installati sulle Piane di Larino, alimentando un contenzioso ormai diffuso tra gli automobilisti della zona.