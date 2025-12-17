Baby gang a Santa Croce: prefetto e istituzioni insieme per sicurezza e disagio giovanile

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L’episodio di violenza che ha coinvolto un minore residente a Santa Croce di Magliano ha mobilitato Prefettura, forze dell’ordine e istituzioni locali, con l’obiettivo di analizzare le cause del disagio giovanile e individuare strategie concrete per prevenirlo.

Ieri mattina, presso il Palazzo del Governo di Campobasso, si è svolto un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Michela Lattarulo, a cui hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, la dottoressa Chimisso per l’Ufficio Scolastico Regionale, la consigliera regionale Stefania Passarelli con delega agli Affari Sociali, e la Responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino e il sindaco di Santa Croce Alberto Florio. L’incontro ha permesso di confrontarsi sul disagio giovanile e definire interventi mirati e coordinati.

Tra le prime azioni concordate figurano un rafforzamento della presenza dei servizi sociali nel comune e iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani, mentre la scuola si conferma attenta nel cogliere segnali precoci di disagio. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha inoltre sottolineato la tempestività dell’intervento dell’Arma, ricordando che le indagini sull’aggressione sono in corso.

«L’incontro- ha dichiarato il sindaco Florio- è stato l’occasione per condividere una analisi di insieme del fenomeno del disagio giovanile, al fine di individuare adeguate linee di intervento su un tema che richiede necessariamente un approccio multidisciplinare.

In tale sede sono state raggiunte le prime intese per una implementazione della presenza dei servizi sociali presso il comune e per ulteriori attività di sensibilizzazione della popolazione giovanile.

È stato inoltre confermato l’alto livello di attenzione da parte della scuola nel cogliere segnali anche precoci del disagio.

Il comandante provinciale dei Carabinieri ha sottolineato la tempestività della risposta da parte dell’Arma in merito alla vicenda, sulla quale sono in corso le attività di polizia giudiziaria. A nome della comunità di Santa Croce di Magliano, ho ringraziato il prefetto e tutti i componenti del Comitato per l’attenzione e la vicinanza concretamente dimostrata a vantaggio di questo territorio».