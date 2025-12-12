Baby gang, il sindaco Florio interviene sui video circolati: «Serve responsabilità, equilibrio e rispetto»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «In queste ore stanno circolando immagini e commenti relativi a episodi gravi che coinvolgono minori. Come Sindaco ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti fondamentali. Il Comune e l’Amministrazione comunale non hanno competenze di ordine pubblico né funzioni di polizia. Di fronte a fatti di questo tipo, il dovere istituzionale è quello di segnalare immediatamente alle autorità competenti, cosa che è stata fatta senza esitazione. La vicenda è ora all’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno operando nelle sedi opportune. Proprio perché si tratta di situazioni estremamente delicate che coinvolgono ragazzi e famiglie, è fondamentale evitare processi mediatici, diffusione di video e strumentalizzazioni, che rischiano solo di aggravare il danno e di colpire ulteriormente i minori coinvolti. L’Amministrazione comunale continuerà a collaborare con tutte le istituzioni competenti e a lavorare sul piano educativo, sociale e preventivo, nel rispetto della legge e della tutela dei più giovani. Chiedo a tutti senso di responsabilità, equilibrio e rispetto.»

Con questo intervento pubblico, diffuso sui social a poche ore dalla diffusione di contenuti sensibili, il sindaco di Santa Croce di Magliano Alberto Florio richiama la comunità alla prudenza e alla tutela dei minori. La presa di posizione, netta e istituzionale, ribadisce il ruolo del Comune come presidio educativo e di raccordo con le autorità competenti, e invita a non alimentare dinamiche di esposizione mediatica che rischiano di compromettere ulteriormente situazioni già fragili. Il messaggio è chiaro: la protezione dei più giovani passa anche dalla responsabilità collettiva nel gestire l’informazione.

EB