Baby gang: «Non si può continuare a girare la testa dall’altra parte, perché così si diventa complici»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Tristezza e sgomento hanno attraversato la comunità dopo l’ennesimo grave episodio, che ha scosso quella che da sempre è considerata una cittadina laboriosa e tranquilla.

«Fermiamoci un attimo e riflettiamo», ha dichiarato l’ex sindaco Giovanni Gianfelice, ricordando come da tempo si registrino atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico: dalla Villa comunale ai parchi gioco, dalla segnaletica stradale al verde, dai raccoglitori della differenziata alle pensiline, fino all’erogatore dell’acqua. «Sono fenomeni che denunciai già anni fa con un manifesto pubblico, prendendomi le critiche dell’opposizione che mi accusava di mettere in cattiva luce la comunità», ha sottolineato Gianfelice, ribadendo la sua convinzione che «chi rompe deve ripagare ciò che ha rotto, se non altro per educare al rispetto di ciò che è pubblico e quindi di tutti». L’ex primo cittadino ha ammonito che il lassismo porta inevitabilmente a derive più gravi: «Così si inizia e poi si finisce con il bullismo e addirittura i pestaggi. Non si può continuare a girare la testa dall’altra parte, perché così si diventa complici».

Da qui l’appello forte: i ragazzi vanno educati, controllati e guidati, senza dimenticare che la comunità offre già diverse opportunità sane e formative. «Abbiamo scuole funzionanti, strutture sportive, una scuola calcio, una Scuola Civica di musica che tutta la Regione ci invidia, una biblioteca comunale fornitissima, la Parrocchia, il Centro comunitario, palestre e attività di intrattenimento. Non possiamo lamentarci più di tanto rispetto a paesi più piccoli», ha ricordato Gianfelice. L’invito è chiaro: utilizzare con rispetto ciò che si ha, vivere le strutture esistenti con gioia, educazione e senso civico, restando uniti e rispettosi verso tutti. «Santa Croce deve tornare ad essere quella ridente e laboriosa cittadina che il Molise intero ha sempre ammirato e, io dico, anche invidiato. Un altro futuro è possibile, ma dipende da ognuno di noi», ha concluso l’ex sindaco, richiamando la comunità a un impegno serio e immediato.

EB