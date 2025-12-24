Bilanci, Pnrr, partecipate e canile tra i temi sul tavolo dell’ultimo Consiglio comunale dell’anno

TERMOLI. Convocato il Consiglio comunale straordinario del 30 dicembre: bilanci, Pnrr, partecipate e canile tra i temi sul tavolo.

Il Comune di Termoli chiude il 2025 con un Consiglio comunale straordinario carico di dossier politici e amministrativi di peso. La seduta è stata convocata per il 30 dicembre alle ore 18 in prima convocazione (e il 31 dicembre alle 19.00 in seconda), in modalità mista, presso la Sala consiliare. Dodici i punti all’ordine del giorno, tutti di natura strategica per la programmazione finanziaria, urbanistica e gestionale dell’ente.

Si parte con la ratifica di due variazioni d’urgenza al Bilancio di previsione 2025/2027, deliberate dalla Giunta rispettivamente il 6 novembre e il 27 novembre. Due passaggi tecnici ma cruciali, che richiedono il via libera del Consiglio per consolidare gli equilibri contabili di fine anno.

Terzo punto, il più corposo: la quarta variazione al Documento Unico di Programmazione 2025/2027, collegata alla quinta variazione del Programma triennale delle opere pubbliche. Un pacchetto che potrebbe ridisegnare priorità e tempistiche degli interventi infrastrutturali, in un momento in cui la capacità di spesa resta un nodo centrale per tutti i Comuni.

Segue il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 225/2025 della Corte d’Appello di Campobasso, pronunciata lo scorso 18 luglio. Un atto dovuto, ma che incide sulle casse dell’ente e richiede una copertura immediata.

Il Consiglio affronterà poi uno dei capitoli più rilevanti del Pnrr: la misura dedicata al rafforzamento della mobilità ciclistica. In discussione i provvedimenti per la realizzazione del percorso ciclabile litoraneo molisano, parte integrante della più ampia Ciclovia Turistica Adriatica, finanziata con fondi NextGenerationEU (Cup D11B22001770001). Un progetto strategico per turismo, sostenibilità e rigenerazione del waterfront.

Spazio anche alla governance: all’ordine del giorno il rinnovo dell’accordo consortile per la Centrale unica di committenza e l’approvazione del relativo regolamento. Seguiranno l’approvazione delle aliquote IMU 2026 e la ricognizione annuale delle partecipate per l’anno 2024, passaggi obbligati per la trasparenza e il controllo degli organismi esterni.

Tra i temi più sensibili, la determinazione del prezzo di cessione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà nelle aree dei Piani di zona e delle zone PIP, insieme all’affrancazione dai vincoli convenzionali. Un punto complesso, che recepisce le modifiche legislative introdotte tra il 2021 e il 2022 e che potrebbe avere ricadute dirette per numerosi cittadini e imprese.

In chiusura, due atti di natura regolamentare e politica: la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali, la modifica al Regolamento di polizia mortuaria e, soprattutto, l’interpellanza sulla situazione del canile municipale, presentata il 22 dicembre. Un tema che negli ultimi mesi ha generato attenzione e richieste di chiarimento da parte della cittadinanza e delle associazioni.

A firmare la convocazione è il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello. La seduta si preannuncia densa e potenzialmente divisiva, con un mix di atti tecnici, scelte strategiche e questioni sociali che chiuderanno l’anno politico termolese con un ultimo, significativo passaggio istituzionale.

EB