Bilancio e leggi finanziarie, ok della Prima Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Roberto Di Pardo, si è riunita ieri pomeriggio la Prima Commissione permanente del Consiglio regionale. Al termine dell’istruttoria di competenza, la Commissione ha espresso parere favorevole su tre provvedimenti di rilevanza amministrativa e legislativa:

Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 , approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 29 aprile 2025 (astenuta la Consigliera Fanelli);

Proposta di legge regionale n. 85 , di iniziativa della Giunta regionale, riguardante l' assestamento del bilancio di previsione 2025-2027 ;

, di iniziativa della Giunta regionale, riguardante l’ ; Proposta di legge regionale n. 87, sempre di iniziativa della Giunta, relativa all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Molise per l’anno 2026.

I tre atti, uno di natura amministrativa e due legislativi, passano ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.