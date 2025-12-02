«Buon lavoro al neo direttore sanitario dell’Asrem Giorgetta»

TERMOLI. Il segretario regionale del Sumai Molise, Giovanni Lombardi, a nome di tutti i medici specialisti iscritti al sindacato, ha rivolto un augurio di buon lavoro al neo direttore sanitario pro tempore dell’Asrem, Giovanni Giorgetta.

Una nomina che porta con sé la certezza di un impegno radicato sul territorio: Giorgetta è da sempre riconosciuto per l’alta professionalità, per la correttezza personale e per la presenza costante accanto alla Medicina Territoriale, che ha saputo guidare e far crescere in ogni ambito distrettuale.

Ora, alla Direzione Sanitaria Aziendale, si apre una fase nuova che i medici specialisti del Molise guardano con fiducia: un collega che conosce a fondo le difficoltà, che sa ascoltare e che saprà programmare con visione e concretezza i fabbisogni sanitari della nostra regione.

«Ad maiora», conclude Lombardi, consegnando al nuovo direttore sanitario un augurio che è insieme riconoscimento e speranza per il futuro della sanità molisana.

EB