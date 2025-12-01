Camminare insieme sulle tracce della democrazia, all’istituto Brigida-Cuoco si insedia il Parlamentino

TERMOLI. Camminare insieme sulle tracce della democrazia. È questo il senso profondo dell’iniziativa che si è tenuta presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Brigida-Cuoco” di Termoli, dove gli studenti del Parlamentino scolastico hanno presentato il progetto “La Costituzione a ricalco”, frutto di un percorso educativo e partecipativo centrato sui valori fondamentali della Carta Costituzionale, assieme al dirigente Francesco Paolo Marra.

Un momento importante per la scuola e per l’intera comunità, che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, della direttrice dell’Usr Molise, Maria Chimisso, e del senatore della Repubblica, Costanzo Della Porta, già protagonista, il 22 novembre 2023, della cerimonia di insediamento del Parlamentino dell’istituto, anche alla presenza dell’assessore comunale Paola Cecchi.

Il Parlamentino, nato nel 2023 da un’idea del compianto professor Alessandro Di Palma, rappresenta oggi un’esperienza concreta e significativa di educazione alla cittadinanza attiva, nella quale le studentesse e gli studenti diventano protagonisti di riflessione, confronto e consapevolezza sui diritti, sui doveri e sui principi fondanti della Repubblica Italiana.

Il progetto “La Costituzione a ricalco” non si limita allo studio teorico, ma punta a tradurre i valori costituzionali in azioni concrete, pensiero critico e partecipazione, offrendo agli alunni uno spazio reale di dialogo, responsabilità e democrazia vissuta.

Il Parlamentino dell’Istituto Brigida-Cuoco si conferma così come uno strumento educativo efficace e innovativo, capace di avvicinare i giovani ai meccanismi democratici e alle responsabilità connesse alla vita pubblica, favorendo il rispetto delle regole, il confronto e la collaborazione.

Un esempio virtuoso di scuola che non si limita a “insegnare” la democrazia, ma la fa vivere ogni giorno, attraverso esperienze reali e coinvolgenti, dando voce e spazio alle nuove generazioni.

Michele Trombetta