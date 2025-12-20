Campomarino, la maggioranza difende il regolare svolgimento del Consiglio

CAMPOMARINO. Dopo la seduta del Consiglio comunale di Campomarino, che si è svolta ieri, venerdì 19 dicembre, arrivano i chiarimenti del sindaco Norante e della maggioranza.

«In relazione a quanto accaduto nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale, è necessario fare chiarezza sulle motivazioni che hanno portato la maggioranza, in modo compatto e responsabile, a non rispondere alle reiterate richieste della minoranza di procedere alla votazione delle numerose mozioni presentate.

Le mozioni depositate dall’opposizione, per quantità, contenuti e modalità di presentazione, si sono dimostrate evidentemente pretestuose e strumentali, non orientate a un confronto serio e costruttivo, ma finalizzate esclusivamente a un’azione di carattere ostruzionistico, con il chiaro intento di rallentare e paralizzare i lavori del Consiglio e della struttura amministrativa.

Di fronte a questo atteggiamento, la maggioranza ha ritenuto doveroso tutelare la dignità in primis di tutti i dipendenti del Comune di Campomarino, dei responsabili di servizio e dell’istituzione consiliare, e non per ultimo il regolare svolgimento dei lavori, scegliendo responsabilmente di non assecondare una strategia che nulla ha a che vedere con l’interesse della comunità amministrata.

Il confronto democratico non è mai stato messo in discussione e continuerà a essere garantito, ma non può essere piegato a logiche di sterile polemica o a forzature procedurali. La maggioranza resta disponibile a valutare e discutere proposte serie, circostanziate e realmente utili alla città, respingendo con fermezza ogni tentativo di trasformare il Consiglio comunale in uno strumento di propaganda e di ostruzionismo politico».