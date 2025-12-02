Cantieri e deviazioni, mancano le informazioni

TERMOLI. Metti un martedì nella zona del quartiere Sant’Alfonso, quando la presenza del mercatino rende ancora più frenetica la circolazione, e ci si imbatte nei cantieri inevitabili che stanno ammodernando le linee elettriche nella città di Termoli.

Deviazioni obbligatorie e a pagarne le spese, in modo più marcato, i fruitori del servizio di trasporto pubblico, che non possono contare sui tragitti consueti.

E’ lecito, perché gli investimenti infrastrutturali sono importanti, ma quello che ci viene da dire, senza mezzi termini, è l’assenza di avviso alla cittadinanza, per le chiusure che giornalmente si susseguono, proprio per l’estendersi dei lavori sul territorio comunale.

Sapere in anticipo dove poter transitare e dove no, oltre a garantire maggiore sicurezza, rende più fluido il traffico, evitando imbottigliamenti e cambi di direzione caotici, oltre a permettere tratte alternative delle linee Gtm interessate.

Da qui, come avvenuto nel recente passato, con la pubblicazione della mappatura complessiva degli interventi, a una puntuale informazione dei lavori con sinergia tra E-distribuzione, Comune, Polizia locale e la stessa Gtm, che non può scoprire “in corsa” ostruzioni invalicabili.

Non ci sembra di chiedere la luna, specie in un’era dove la comunicazione viaggia veloce, anzi velocissima, attraverso app e social (e anche attraverso noi, naturalmente).

Giobbe Covatta direbbe: “Basta poco, che c’è vo?”.

Emanuele Bracone