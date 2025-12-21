Capitale italiana del Mare 2026: Termoli ci prova

TERMOLI. Termoli torna a misurarsi con una sfida nazionale e lo fa partendo dalla sua identità più profonda: il mare.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nico Balice sta infatti predisponendo la candidatura della città al titolo di Capitale italiana del mare 2026, la nuova iniziativa istituita dal Governo per valorizzare i Comuni costieri capaci di proporre una visione integrata di sviluppo culturale, ambientale, turistico ed economico legata alla dimensione marittima.

È un percorso che arriva a pochi mesi di distanza dalla candidatura di Termoli a Capitale italiana dell’arte contemporanea, sfumata sul fotofinish ma capace di accendere i riflettori nazionali sulla città, di mobilitare energie diffuse e di costruire un metodo di lavoro basato su progettualità, reti e visione strategica.

Questa nuova opportunità, aperta ufficialmente con l’avviso pubblico promosso dal Dipartimento per le Politiche del mare e rilanciato dall’Anci, consente ai Comuni costieri di presentare un dossier articolato, fondato su iniziative concrete e su un programma annuale capace di raccontare il mare non solo come risorsa naturale, ma come spazio di cultura, lavoro, innovazione, sostenibilità e identità collettiva.

In questo quadro Termoli può giocare una partita credibile, mettendo a sistema il porto e la marineria, la tradizione della pesca e le nuove economie blu, il rapporto con le Isole Tremiti, la tutela dell’ecosistema costiero, il turismo lento, la dimensione storica del borgo marinaro e le pratiche contemporanee di fruizione culturale.

La candidatura, oltre a rappresentare un’occasione di visibilità e di posizionamento nazionale, mette in palio anche un finanziamento significativo, pari a un milione di euro, destinato a sostenere il programma di eventi e progetti dell’anno di riferimento.

Ma, al di là dell’esito finale, la scelta di concorrere conferma una linea politica e amministrativa che punta a non rassegnarsi al ruolo marginale, a trasformare le vocazioni territoriali in leve di sviluppo e a costruire, attraverso le candidature, occasioni di confronto, partecipazione e crescita per l’intera comunità.

Dopo l’arte contemporanea, è ora il mare a farsi orizzonte e sfida: un’altra scommessa ambiziosa, coerente con la storia e il futuro possibile di Termoli.

EB