Casa Sollievo della Sofferenza, il Cda apre al dialogo con sindacati e istituzioni

SAN GIOVANNI ROTONDO. Ieri, 17 dicembre 2025, si è riunito a San Giovanni Rotondo, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.

Nel corso dell’incontro, il Cda ha esaminato attentamente le istanze e le preoccupazioni pervenute sull’andamento dell’Irccs. Pur ribadendo la disponibilità al dialogo con le rappresentanze sindacali nelle sedi previste, il Consiglio ha deciso di aprirsi anche a un confronto con le realtà istituzionali del territorio interessate.

L’incontro, che sarà calendarizzato nelle prossime settimane, avrà l’obiettivo di ascoltare le parti, fornire chiarimenti in piena trasparenza sulla situazione attuale e sulle prospettive future, e condividere le scelte gestionali intraprese. L’obiettivo è garantire la sostenibilità economica dell’Istituto, che nel 2026 celebrerà 70 anni di attività al servizio della collettività.