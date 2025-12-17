Cecchi chiarisce: «Nessun riscontro sulle accuse di maltrattamenti mosse nella vicenda Costantini»

TERMOLI. Si conferisce oggi alle 13, alla Procura di Larino, l’incarico al medico legale Christian D’Ovidio, che dovrà seguire le fasi dell’incidente probatorio disposto dal gip Rosaria Vecchi, proprio su richiesta del Pm Marianna Meo, nella vicenda del caso di Andrea Costantini, di cui verrà riesumata la salma, per poter effettuare l’autopsia, a oltre 3 mesi dal decesso avvenuto nella serata del 15 settembre scorso.

Intanto, l’avvocato Paola Cecchi, che cura gli interessi legali della compagna del 38enne, trovato morto nella cella frigorifera del supermercato Eurospin di via Corsica, a Termoli, respinge ancora una volta le accuse di ‘maltrattamenti’ rivolte proprio alla sua assistita.

«In qualità di difensore della campagna di Andrea ritengo doveroso smentire con la massima nettezza quanto riportato in merito a un presunto “rapporto fortemente conflittuale” con Andrea Costantini e, soprattutto, a ipotetici maltrattamenti in ambito familiare.

Tali affermazioni risultano del tutto prive di riscontri oggettivi: non esistono referti medici, certificazioni sanitarie né altri elementi documentali che possano anche solo indirettamente corroborare la tesi di condotte maltrattanti ascrivibili alla mia assistita.

È invece vero che Andrea Costantini condivideva con la compagna alcune preoccupazioni personali egli manifestava l’intenzione di vendere un terreno perché “molto preoccupato”, cercando di giustificare questa preoccupazione riferendo il timore di aver effettuato un investimento sbagliato; non ha mai indicato alla mia assistita l’origine specifica di tale preoccupazione.

La mia assistita si trova oggi ingiustamente coinvolta in un vero e proprio circo mediatico, fondato su illazioni e ricostruzioni non verificate, che stanno gravemente ledendo la sua immagine, la sua dignità personale e la sua reputazione.

Tale esposizione mediatica risulta ancor più inaccettabile in quanto rischia di compromettere non solo la posizione e la serenità della mia assistita, ma anche quella del figlio minore, che deve essere tutelato da ogni indebita strumentalizzazione e da narrazioni pubbliche non aderenti alla realtà dei fatti.

Invito pertanto a mantenere rigore, prudenza e senso di responsabilità, su questa triste vicenda, evitando di trasformare ipotesi e dichiarazioni di parte in fatti accertati e di proiettare su una persona estranea a qualsivoglia accertamento accuse di estrema gravità.

La mia assistita confida nel lavoro dell’Autorità giudiziaria e resta a completa disposizione degli inquirenti per ogni chiarimento».