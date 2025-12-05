Centro per l’Impiego: la Provincia cede la sede alla Regione

CAMPOBASSO. La Provincia di Campobasso comunica che è stato perfezionato l’iter amministrativo relativo alla vendita alla Regione Molise dell’immobile che ospita gli uffici del Centro per l’Impiego. L’operazione consente all’Ente provinciale di acquisire nuove risorse economiche da destinare ai propri servizi fondamentali.

“La cessione alla Regione Molise dell’immobile che attualmente ospita gli uffici del Centro per l’Impiego rappresenta un passaggio amministrativo di grande rilevanza per la Provincia di Campobasso – commenta il presidente della Provincia – questa operazione consentirà infatti all’Ente provinciale di acquisire risorse importanti e immediatamente disponibili, da destinare ai settori di nostra diretta competenza: in primis, la viabilità e l’edilizia scolastica. In un momento in cui i territori richiedono risposte concrete e interventi tempestivi, poter contare su entrate certe ci permette di programmare con maggiore efficacia manutenzioni, lavori e investimenti necessari per garantire sicurezza sulle strade provinciali e qualità delle strutture scolastiche frequentate dai nostri studenti.

La Provincia di Campobasso continuerà a operare con responsabilità e trasparenza, nella consapevolezza che ogni scelta amministrativa deve tradursi in benefici reali per i cittadini”.

EB