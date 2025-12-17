Centrodestra molisano: la prova della tenuta oltre la solidarietà

TERMOLI. La solidarietà al presidente Roberti, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, evidenzia una compattezza che però non può esaurirsi nella forma. Il centrodestra molisano è chiamato a dimostrare una tenuta sostanziale, non solo politica ma di governo.

In una regione segnata da sanità fragile, crisi occupazionali, infrastrutture carenti e servizi in affanno, la vicenda giudiziaria non deve diventare un alibi né un detonatore. La distinzione tra piano umano, politico e giudiziario è corretta, ma insufficiente. La vera prova sarà la capacità di dare risposte concrete e credibili ai cittadini, ristabilendo fiducia attraverso risultati, trasparenza e scelte coraggiose.

Emanuele Bracone