Cinghiali nel parco: dopo l’ordinanza passeggiate limitate ma attività aperte

TERMOLI. Due giorni dopo l’ordinanza urgente del sindaco Nico Balice (n. 422/2025) per contenere il branco di cinghiali che ha preso possesso del Parco Comunale “Girolamo La Penna”, i cittadini si trovano davanti a una situazione sorprendente: il parco è parzialmente chiuso, ma le aree private restano accessibili.

«Stamattina volevo fare una passeggiata – racconta un residente – ma mi sono trovato davanti a un vero e proprio “sequestro” del parco… ma solo nelle zone pubbliche. Gonfiabilandia e circolo tennis erano invece aperti. Se c’è pericolo, non sarebbe più logico chiudere tutto?»

L’ordinanza, firmata il 15 dicembre, è stata emessa dopo settimane di sopralluoghi e segnalazioni dei cittadini e prevede interventi immediati per prevenire incidenti, danni igienico‑sanitari e infiltrazioni di predatori. Tra le misure:

Chiusura parziale degli accessi

Recinzioni elettrificate a basso voltaggio

Sfalcio della vegetazione e rimozione di fonti alimentari

Installazione di dissuasori visivi e ottici

Gli eventuali cinghiali catturati saranno trasferiti in aree naturali idonee, sotto la supervisione di esperti.

La decisione del Comune ha validità di 30 giorni e punta a garantire sicurezza, ma la scelta di lasciare aperte alcune attività private ha alimentato dubbi tra i cittadini: se alcune zone sono considerate rischiose, perché altre no? Il parco, con percorsi abituali dei cinghiali e segni evidenti della loro presenza, resta un’area urbana ad alta densità di frequentatori: famiglie, bambini e animali domestici.

Il dibattito si sposta così dal singolo provvedimento alla gestione complessiva del parco: da una parte la necessità di garantire sicurezza immediata, dall’altra il diritto dei cittadini a fruire di spazi verdi. Il Comune invita alla prudenza e al rispetto delle regole: niente cibo lasciato agli animali, cassonetti puliti e percorsi attentamente segnalati.

Per ora, la situazione resta monitorata: gli esperti del Comune e dell’Osservatorio Regionale Tecnico-Scientifico seguiranno passo passo l’evoluzione della presenza dei cinghiali, in attesa di capire se il parco potrà tornare completamente accessibile o se la convivenza con la fauna selvatica imporrà ulteriori restrizioni.