Città virtuosa 2026: Termoli rinnova l’impegno con Plastic Free

TERMOLI. Il Comune di Termoli rinnova il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, candidandosi per il 2026 al riconoscimento di “Città Plastic Free”.

Dal 2022, la città adriatica figura tra le realtà più virtuose individuate dalla Onlus Plastic Free, organizzazione che promuove iniziative contro l’inciviltà ambientale, incoraggia comportamenti sostenibili e sensibilizza i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla plastica. L’obiettivo è coinvolgere attivamente tutte le fasce della popolazione, a partire dalle scuole, e diffondere una cultura ambientale radicata nel territorio.

Nel marzo scorso Termoli ha ottenuto due “Tartarughe”, simbolo del riconoscimento dell’impegno civico e ambientale, e ora punta a confermare e rafforzare la propria leadership nel settore, valorizzando tutte le attività svolte in città per mantenere puliti spazi pubblici e incentivare la partecipazione dei cittadini alle iniziative di sensibilizzazione.

L’assessorato all’Ambiente sottolinea come la candidatura non sia solo un titolo, ma un impegno concreto, che ogni anno viene rinnovato attraverso azioni mirate e progetti educativi, con la speranza di diventare un esempio di sostenibilità e responsabilità civica per tutta la regione.