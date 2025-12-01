Cofelice: «Tre giorni intensi per costruire un Paese più forte»

CAMPOBASSO. “Sono stati tre giorni intensi e proficui, per un importante momento di confronto durante il quale è emersa la volontà di contribuire in maniera incisiva alla crescita del Paese”. Con queste parole il coordinatore per il Molise, il consigliere regionale Fabio Cofelice, ha commentato la tre giorni dell’Assemblea Programmatica Nazionale di Noi Moderati, il partito guidato da Maurizio Lupi. L’incontro, ospitato all’Hotel Marriott di Roma, ha visto anche la partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Nel corso dei lavori sono stati ribaditi gli obiettivi che il partito intende perseguire attraverso un’attività radicata su tutto il territorio nazionale, con particolare sensibilità verso le fasce più fragili della popolazione e verso il mondo economico, sociale e familiare.

“Con lo spirito di responsabilità che da sempre ci contraddistingue – afferma il Coordinatore Regionale Cofelice – il Molise ha fatto la sua parte per dare un apporto significativo alle azioni che la quarta forza di Governo sta portando avanti; insieme ai vertici nazionali, al Presidente Maurizio Lupi, alla segretaria Mara Carfagna, sono state tracciate le linee programmatiche del Partito, definendo strategie e obiettivi per una visione ad ampio raggio”.

Temi centrali dell’assemblea sono stati il sostegno alla crescita del PIL, l’attenzione alle famiglie e il rafforzamento del Paese attraverso una politica che metta al centro la persona. Delegati, amministratori e rappresentanti da tutta Italia hanno condiviso proposte e contributi.

“Inoltre – continua Cofelice – abbiamo voluto posizionare un ulteriore tassello per costruire un Paese più credibile e forte, sicuri del contributo determinante che il Molise potrà continuare ad offrire grazie ai risultati elettorali ed al lavoro che stiamo sviluppando nella nostra regione, certi quindi di potere contribuire in maniera determinante per la crescita e il rafforzamento del Partito, ma anche di meritare maggior attenzione e considerazione da parte delle altre forze di coalizione”.

Durante l’evento è stato presentato anche il nuovo gruppo “Noi Moderati Giovani”, nato per dare spazio e rappresentanza alle nuove generazioni.

“Crediamo – così il consigliere Cofelice – che il contributo dei giovani sia determinante per una politica orientata al futuro e per una partecipazione attiva su tutto il territorio; in Molise stiamo proseguendo in questo senso, perché crediamo ci sia necessità di nuove idee e competenze. Con orgoglio posso affermare che, anche in questo, in Molise stiamo facendo un bel lavoro grazie ai nostri giovani; ragazze e ragazzi che hanno scelto il Partito di Noi Moderati per diffondere una politica costruttiva tra i giovani e per i giovani”.

La conclusione dello stesso Cofelice traccia la prospettiva del gruppo regionale: “Dal Molise quindi – questa la conclusione – confermiamo la nostra volontà di concorrere alla valorizzazione dei territori, allo sviluppo delle imprese, alla formazione dei giovani e per aumentare la qualità dei servizi locali al fine di dare vita insieme a un nuovo ‘sistema Paese’”.