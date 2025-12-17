«Come può una regione del Sud concedere una onorificenza a chi l’ha offesa?»

TERMOLI. «Il “Molise che non esiste” cerca disperatamente una visibilità che non sia soltanto folklore e cavatelli e, nel giro di pochi giorni, riesce a balzare agli onori delle cronache nazionali con eventi che avremmo preferito non facessero parte delle nostre tradizioni». Così l’Anpi Termoli e Termoli Bene Comune Rete della Sinistra.

«L’assegnazione del premio “Fierezza Sannita” all’impresentabile razzista (già condannato) Vittorio Feltri da parte del consiglio regionale molisano ci lascia perplessi e increduli: come può una regione del Sud, ripetutamente offesa dal soggetto “premiato”, concedere una onorificenza simile? Temo si tratti della Sindrome di Stoccolma. Contro questa decisione stiamo raccogliendo firme per chiederne il ritiro- proseguono-L’altro episodio, che ci dispiace constatare il Comune di Campobasso (di centrosinistra) abbia fatto passare come una disattenzione, è molto più grave. In pieno centro, proprio davanti all’edificio municipale, una giostra diffondeva le note di “Faccetta Nera”. Questa canzonetta ha contribuito alla menzognera propaganda di rappresentare l’invasione dell’Etiopia da parte del regime fascista come una guerra fatta per liberare gli abissini dalla schiavitù, e non come quello che in realtà era: il sogno dell’Impero. Sappiamo bene anche con quanta inaudita ferocia questo sogno sia stato perseguito.

La Costituzione Italiana (XII Disposizione Transitoria e Finale) vieta e punisce chi esalta pubblicamente fatti o metodi del fascismo. Pertanto chiediamo alle Autorità Competenti di vigilare affinché simili episodi non si ripetano e, nell’eventualità, di adottare tutti gli strumenti legislativi disponibili.