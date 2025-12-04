Conclusa alle Isole Tremiti la campagna di sterilizzazione delle colonie feline

ISOLE TREMITI. Si è conclusa ieri alle Isole Tremiti la campagna di sterilizzazione delle colonie feline, un intervento atteso e necessario che ha visto impegnati i medici veterinari dell’Asl, Bertani e Lellis, insieme ai volontari della Leal sull’isola di San Domino.

Oltre trenta gatti sono stati catturati, sterilizzati e microchippati, con operazioni eseguite a regola d’arte e un’assistenza post operatoria garantita per ciascun animale. Grazie al supporto instancabile dei volontari, il lavoro è proseguito con un ritmo serrato, permettendo ai medici di operare in condizioni ottimali.

La sterilizzazione rappresenta un atto di tutela fondamentale: previene gravidanze indesiderate, riduce il rischio di patologie dell’apparato riproduttivo – dai tumori mammari e uterini nelle femmine ai tumori testicolari e prostatici nei maschi – e migliora il comportamento degli animali, limitando aggressività, marcature e fughe durante il calore. Nella stessa giornata sono stati inoltre prelevati 61 cani trovati in un’abitazione del centro abitato, dove vivevano in condizioni pietose.

Da anni il vicinato e le attività commerciali erano costretti a sopportare rumori, odori e situazioni igieniche insostenibili. L’intervento ha finalmente posto fine a una situazione che non poteva più essere ignorata. Dalle Tremiti arriva oggi un segnale forte e inequivocabile: la tutela e la cura degli animali non sono più un tema marginale, ma una priorità.

Un cambio di passo reso possibile anche grazie alla nuova amministrazione comunale, che ha scelto di affrontare con decisione ciò che per troppo tempo era stato lasciato irrisolto.