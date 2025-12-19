Concorsi, selezioni e accesso all’impiego: nuove regole per reclutare il personale in municipio

TERMOLI. La Giunta comunale ha approvato una profonda revisione del sistema di reclutamento del personale e delle regole organizzative interne, aggiornando i regolamenti comunali alle più recenti disposizioni normative nazionali. Con la deliberazione n. 299 del 12 dicembre 2025, l’esecutivo guidato dal sindaco Nico Balice ha varato all’unanimità un nuovo Regolamento per il reclutamento del personale – procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego, oltre a una modifica mirata al Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi Assunzioni.

Un regolamento unico e aggiornato

Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare norme risalenti nel tempo alle riforme intervenute negli ultimi anni in materia di pubblico impiego. In particolare, il nuovo testo recepisce le innovazioni introdotte dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, che ha modificato le regole di accesso agli impieghi pubblici e le modalità di svolgimento dei concorsi, e dal Decreto ministeriale 23 dicembre 2023, che disciplina l’apprendistato e le convenzioni con le università per l’assunzione di studenti under 24 con contratti di formazione e lavoro.

L’obiettivo dichiarato è dotare l’ente di uno strumento organico, sistematico e coerente, capace di garantire trasparenza, semplificazione delle procedure e maggiore attrattività della pubblica amministrazione, in linea con i principi di merito e imparzialità sanciti dal D.Lgs. 165/2001.

Superati i vecchi regolamenti

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento cessano gli effetti di tre precedenti atti giuntali: il regolamento sulla mobilità esterna del 2014, quello del 2022 sull’utilizzo delle graduatorie di altri enti e il regolamento del 2024 sulle progressioni tra le aree. Una scelta che punta a evitare sovrapposizioni normative e a concentrare in un unico testo tutte le principali modalità di accesso e sviluppo delle carriere all’interno del Comune Assunzioni.

Valutazione del personale e conciliazione

Accanto alla riforma del reclutamento, la Giunta ha approvato una modifica significativa al Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, introducendo il nuovo articolo 28 bis, dedicato alle procedure di conciliazione in materia di valutazione della performance individuale.

La norma prevede un percorso strutturato per il riesame delle valutazioni: il dipendente potrà presentare controdeduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione; il dirigente valutatore dovrà pronunciarsi entro i successivi 45 giorni. In caso di persistente disaccordo, la proposta valutativa sarà sottoposta all’Organismo di valutazione, con la presenza del Segretario generale, per un controllo formale sulla correttezza delle procedure. Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere agli strumenti di conciliazione previsti dall’articolo 410 del Codice di procedura civile Assunzioni.

Con questa deliberazione, il Comune di Termoli compie un passaggio rilevante sul piano amministrativo, puntando a rendere più moderne ed efficienti le politiche di gestione delle risorse umane. Una riforma che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe migliorare la qualità dei processi di selezione, rafforzare le garanzie per i dipendenti e ridurre il rischio di contenziosi, contribuendo a un’organizzazione più funzionale e trasparente della macchina comunale.

EB