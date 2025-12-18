Conferenza dei Rettori, Vanoli entra in Giunta: arriva anche il plauso del governatore Roberti

CAMPOBASSO. Il Rettore Vanoli entra nella Giunta Crui: per UniMol un ruolo sempre più centrale nel sistema universitario italiano.

L’Università degli Studi del Molise consolida la propria presenza ai vertici del sistema accademico nazionale. Nel corso dell’Assemblea straordinaria della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), riunitasi oggi per il rinnovo di cinque componenti dell’organo esecutivo, il Rettore prof. Giuseppe Peter Vanoli è stato eletto nella Giunta, risultando il secondo candidato più votato: un segnale di riconoscimento e convergenza che attraversa l’intera comunità universitaria italiana.

Nel presentare la propria candidatura, Vanoli aveva richiamato la necessità di difendere e promuovere l’Università come bene comune, sottolineando il ruolo strategico della CRUI quale luogo di sintesi, coordinamento e visione. «La Crui – ha affermato – è uno spazio essenziale nel quale armonizzare e valorizzare le diversità del sistema universitario italiano, trasformandole in punti di forza orientati a obiettivi di sviluppo condiviso».

Una prospettiva pienamente condivisa dalla presidente della Conferenza, Laura Ramaciotti, che ha ricordato come il sistema universitario sia oggi chiamato a governare transizioni decisive, nuove sfide e un intenso processo di riforma, riaffermando la funzione propositiva e consultiva della Crui. «È esattamente questo – ha concluso Vanoli – l’impegno che, insieme alle colleghe e ai colleghi, intendiamo portare avanti: solo attraverso un contributo corale è possibile rafforzare il ruolo delle Università come motore di crescita culturale, sociale ed economica del Paese». L’elezione del Rettore Vanoli nella Giunta Crui rappresenta un passaggio di rilievo per UniMol, che vede accresciuta la propria capacità di incidere sui processi decisionali e sulle linee strategiche che orientano il futuro dell’intero sistema universitario nazionale.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, esprime le proprie vive congratulazioni al Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Giuseppe Peter Vanoli, eletto nuovo membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

“L’elezione del professor Vanoli – dichiara il Presidente Francesco Roberti – rappresenta un risultato di grande prestigio personale, ma soprattutto un importante riconoscimento per l’Università del Molise e per l’intero territorio regionale, che vede rafforzata la propria presenza all’interno di un organismo strategico per il sistema universitario nazionale”.

“In una fase di profonde trasformazioni per il mondo dell’università – prosegue Roberti – la presenza del Rettore Vanoli nella Giunta CRUI consentirà al Molise di portare il proprio contributo di idee, competenze e visione, valorizzando il ruolo degli atenei di dimensioni medie e il loro legame con i territori”.

Il Presidente della Regione rivolge “i migliori auguri di buon lavoro al Rettore Vanoli, certo che saprà svolgere questo incarico con autorevolezza, equilibrio e attenzione alle esigenze del Mezzogiorno, contribuendo allo sviluppo dell’Unimol e alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise”.

