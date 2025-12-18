Conferenza Regioni: rinviata la designazione del presidente Agenas

Nel corso della seduta odierna della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è stata rinviata la designazione del Presidente dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).

Il rinvio, disposto anche su richiesta del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, si è reso opportuno al fine di consentire un ulteriore approfondimento e una più ampia condivisione tra le Regioni su una nomina di particolare rilevanza strategica per il sistema sanitario nazionale.

«La guida di AGENAS – ha dichiarato il Presidente Roberti – riveste un ruolo centrale nel supporto alle politiche sanitarie regionali e nel rafforzamento del coordinamento tra Stato e Regioni. È quindi fondamentale giungere a una scelta pienamente condivisa, fondata su criteri di competenza, autorevolezza e visione istituzionale».