«Confrontiamoci sui problemi di Campomarino», l’intervista a Fausto Di Stefano e Giuseppe Di Carlo

CAMPOMARINO. Non si spegne l’eco delle polemiche maturate per l’esito dell’ultimo Consiglio comunale, a Campomarino.

La contrapposizione, nettissima, cresce giorno dopo giorno, tra la maggioranza e il gruppo di opposizione “Campomarino che vorrei”, che ha voluto, attraverso i suoi due principali esponenti, Fausto Di Stefano e Giuseppe Di Carlo, ribadire la posizione espressa a margine della seduta di venerdì scorso.

Per il tandem di minoranza, l’amministrazione Norante si sottrae al confronto. Li abbiamo intervistati stamani.