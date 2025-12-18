PALATA. Consiglio d’istituto contro il dimensionamento scolastico a Palata.

L’estratto della delibera del Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo «A. Ricciardi» di Palata racconta, con una lucidità che non lascia scampo, la fotografia di un territorio scolastico messo all’angolo da una decisione regionale che appare priva di logica educativa, incoerente con i bisogni reali delle comunità interne e profondamente lesiva della dignità di chi nella scuola vive, lavora, studia. La delibera 375 della Giunta Regionale del Molise, confermando per il 2026/27 l’assetto complessivo delle autonomie scolastiche ma intervenendo unicamente sull’IC Ricciardi, determina lo smembramento di un istituto che oggi conta cinque plessi e 415 alunni, riducendolo a due sole sedi – Palata e Castelmauro – per un totale di circa 180 studenti. Una scelta che sottrae tre comunità scolastiche – Montefalcone nel Sannio, Guardialfiera e Montecilfone – e le ricolloca in istituti distanti, diversi per storia, identità linguistica, geografia e progettualità.

Le conseguenze sono descritte con precisione chirurgica: un organico docente dimezzato, da 68 a circa 25 unità; una segreteria ridotta all’osso, con uno o due assistenti amministrativi a fronte di un carico di adempimenti che già oggi mette in difficoltà istituti ben più grandi; collaboratori scolastici insufficienti persino a garantire la copertura dei turni; una secondaria di primo grado che, privata della stabilità del personale, rischia di diventare un mosaico di spezzoni orari, docenti in transito, continuità didattica compromessa. Il quadro che emerge è quello di una scuola che, pur mantenendo formalmente la propria autonomia, viene privata degli strumenti minimi per esercitarla: con 25–30 docenti chiamati a ricoprire oltre 35 incarichi di sistema, con un dirigente non titolare, con risorse economiche destinate a ridursi drasticamente, l’istituto rischia di trasformarsi in una struttura amministrativamente fragile e pedagogicamente impoverita. A ciò si aggiunge un elemento che nel documento è sottolineato con forza: la presenza, nel territorio dell’IC Ricciardi, di due minoranze linguistiche – arbëreshë e croato-molisana – che da anni lavorano a una programmazione verticale condivisa, frutto di un percorso costruito con gli esperti del Ministero.

L’accorpamento dei plessi a istituti di Termoli e Trivento spezza questa continuità, disperde competenze, interrompe un lavoro identitario che rappresenta un valore culturale nazionale. Il Consiglio d’Istituto denuncia anche l’assenza di un confronto preliminare: una decisione calata dall’alto, senza ascoltare chi conosce il territorio, senza valutare l’impatto sulle famiglie, senza considerare che nelle aree interne la scuola non è solo un luogo di istruzione, ma un presidio di legalità, coesione sociale, cittadinanza attiva. Il documento parla di «agonia», di una comunità scolastica «umiliata», di una scelta «illogica» e «politica», non educativa. E non si tratta di toni eccessivi: la perdita di personale, la frammentazione dell’orario, la discontinuità didattica, la riduzione dell’offerta formativa, il disagio logistico per gli alunni, la compromissione del principio di continuità formativa sancito dal DPR 275/99 e del diritto allo studio tutelato dall’art. 34 della Costituzione sono elementi concreti, misurabili, non opinioni.

Per questo il Consiglio chiede che il piano di dimensionamento venga rivisto, almeno temporaneamente, mantenendo l’assetto attuale dell’Istituto comprensivo di Palata. Una richiesta che si fonda su ragioni di buon andamento amministrativo, tutela del personale, salvaguardia delle minoranze linguistiche, protezione delle aree interne e, soprattutto, difesa del diritto degli studenti a un percorso formativo stabile, coerente, di qualità. È un appello che non riguarda solo una scuola, ma un’intera idea di territorio: quella secondo cui le comunità più piccole non sono scarti da redistribuire, ma luoghi vivi che meritano ascolto, rispetto e politiche capaci di sostenere, non indebolire, ciò che negli anni è stato costruito con fatica e competenza.