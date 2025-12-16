Consiglio regionale: approvati variazione e assestamento di bilancio 2025-2027

CAMPOBASSO. Si è svolta ieri, lunedì 15 dicembre, sotto la presidenza di Quintino Pallante, la seduta n. 28 del 2025 del Consiglio regionale, durante la quale sono stati approvati importanti provvedimenti finanziari per il triennio 2025-2027.

L’Assemblea ha prima discusso la variazione di bilancio, illustrata dal Consigliere relatore Stefania Passarelli. Dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Primiani e Greco, la proposta è stata approvata con sette astensioni.

A seguire, il Consiglio ha esaminato la proposta di legge n. 85, relativa all’assestamento di bilancio, presentata dalla Giunta regionale e illustrata dal Consigliere relatore Roberto Di Pardo. Respinta una pregiudiziale avanzata dalla Consigliera Fanelli, l’Aula ha approvato a maggioranza il testo emendato, dopo gli interventi dei Consiglieri Fanelli, Greco, Primiani, Romano, Di Pardo, Salvatore, Facciolla, Gravina e dell’Assessore Iorio.

Tutta la seduta è disponibile in registrazione audio-video sul sito ufficiale del Consiglio regionale (consiglio.regione.molise.it) e sulla pagina YouTube istituzionale dell’Assemblea: https://www.youtube.com/watch?v=4RX74wHa7HY.