Contrada Mucchietti: il quartiere che non vuole più essere invisibile

TERMOLI. Dopo quella partita a Santa Maria degli Angeli per il palazzo di vetro, nuova iniziativa in periferia.

Contrada Mucchietti, piccolo ma popoloso quartiere residenziale di Termoli, da anni convive con un senso di abbandono che ormai pesa come un marchio.

Strade prive di servizi, carenze strutturali e una generale mancanza di attenzione istituzionale hanno alimentato il malcontento di famiglie che qui vivono, crescono i propri figli e chiedono semplicemente condizioni dignitose.

Da questa frustrazione collettiva nasce l’iniziativa di Fabio Ventriglia Campana, residente e promotore di una petizione online che punta a riportare il quartiere all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

L’obiettivo è chiaro: ottenere interventi immediati e mirati che restituiscano vivibilità e decoro a un’area da troppo tempo lasciata ai margini.

Fabio, che vive nella zona da quasi cinquant’anni, racconta il suo disincanto: a parte un collegamento viario realizzato negli anni ’90 – che ha aumentato traffico e attraversamenti – «non è stato fatto più nulla per migliorare il quartiere o renderlo più vivibile». Parole che fotografano un disagio diffuso.

Le criticità coinvolgono in particolare via Ischia, via Procida, via Lampedusa, via Lissa e via Elba, le principali arterie della contrada, dove l’assenza di servizi essenziali è diventata una quotidiana fonte di difficoltà.

La petizione lanciata da Ventriglia non è soltanto una denuncia: è un documento puntuale che elenca gli interventi necessari per trasformare Contrada Mucchietti in un luogo accogliente, funzionale e sicuro.

Si va dalla creazione di nuove aree verdi alla realizzazione di parchi giochi, da spazi dedicati allo sport alla manutenzione delle infrastrutture esistenti.

Un appello forte e diretto, rivolto al Comune di Termoli.

«Riconosciamo gli sforzi fatti in altre zone della città – affermano i residenti – ma qui ci sentiamo dimenticati».

La richiesta è un “intervento specifico di riqualificazione” che possa finalmente dare un volto nuovo al quartiere.

Intanto, la raccolta firme su Change.org prosegue e sta coinvolgendo un numero crescente di cittadini.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare le istituzioni e ottenere una risposta concreta. Perché Contrada Mucchietti, dicono i suoi abitanti, «merita di più».

Eliana Ronzullo