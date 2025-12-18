Contributi per il pagamento del canone di locazione 2024: aperto l’avviso pubblico

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali, Mariella Vaino, informa che sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato un Avviso Pubblico relativo all’“Erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse del Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo”.
Con Deliberazione di Giunta n. 414 del 25 novembre 2025, l’Esecutivo regionale ha disposto, per l’anno 2024, l’attivazione del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a favore dei comuni con oltre 5.000 abitanti, assegnando al Comune di Termoli la somma di € 44.184,00 su un totale complessivo di € 184.659,36.
In allegato all’avviso sono disponibili tutte le informazioni relative a modalità, requisiti e modulo per la presentazione della domanda, che dovrà pervenire all’Ente entro le ore 11:00 del 5 gennaio 2026.
La domanda può essere presentata:
- tramite raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco del Comune di Termoli (farà fede la data di spedizione indicata dal timbro postale);
- presso l’Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 11:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura:
“Contiene domanda per avviso – erogazione contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2024”.