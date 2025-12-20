Crescono i pacchi consegnati in Molise: numeri in aumento per Poste Italiane

TERMOLI. Continuano a crescere in Molise i volumi dei pacchi recapitati dai portalettere di Poste Italiane. Nei primi nove mesi del 2025, il numero delle consegne ha registrato un aumento medio del 24,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato più significativo riguarda la provincia di Isernia, che segna un incremento del 33,8%, collocandosi al ventesimo posto nella classifica nazionale su 107 province. Più contenuta, ma comunque positiva, la crescita nella provincia di Campobasso, pari al 14,4%.

L’andamento è destinato a rafforzarsi ulteriormente nel mese di dicembre, quando si prevede un aumento medio dei volumi di circa il 40%, con punte che possono arrivare fino al 100%. Anche in Molise, infatti, si manifesta il tradizionale “picco pacchi”, legato soprattutto all’intensificarsi degli acquisti e-commerce durante il periodo natalizio.

Per far fronte a questo incremento, l’azienda ha strutturato un’organizzazione logistica capillare sul territorio regionale. In Molise sono operativi tre centri di distribuzione (Campobasso, Termoli e Isernia), affiancati da due presidi a Santa Croce di Magliano e Agnone. A supporto delle attività di recapito è disponibile una flotta di 165 mezzi, di cui 26 totalmente elettrici, che consente di garantire la consegna di posta e pacchi in tutti i 136 comuni molisani, comprese le aree più difficilmente raggiungibili. Il servizio viene svolto secondo un modello organizzativo esteso, dalle prime ore del mattino fino alla sera dal lunedì al venerdì e il sabato mattina.

Sul territorio sono inoltre presenti 166 uffici postali e 147 “Punto Poste”, esercizi commerciali convenzionati che offrono servizi di spedizione e ritiro pacchi. Da quest’anno, gli utenti possono anche utilizzare la nuova Super App aziendale, che permette di gestire da un’unica piattaforma digitale tutti i principali servizi, inclusa la spedizione e il monitoraggio dei pacchi. Parallelamente, risultano in aumento anche i volumi complessivi delle consegne su base annua.

L’azienda ribadisce così il proprio impegno nel rafforzare la capillarità della rete, sostenendo lo sviluppo economico e sociale del territorio e mantenendo una forte vicinanza ai cittadini. In questo percorso, un ruolo centrale è svolto anche da politiche attive del lavoro e nuove assunzioni, fondamentali per garantire standard di qualità del servizio sempre più elevati.