Cucina italiana patrimonio dell’umanità, Della Porta: «Un sucesso che valorizza territori e identità locali»

TERMOLI. «Adopted!», «Accolto!». Così l’Unesco ha ufficializzato la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. A deciderlo è stato il Comitato intergovernativo, riunito a Nuova Delhi, in India.

La soddisfazione del senatore Costanzo Della Porta. «La cucina italiana è ufficialmente riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, un traguardo che rappresenta un risultato politico e culturale di grande rilievo. Il riconoscimento è frutto anche del lavoro concreto del Ministro Francesco Lollobrigida e del Governo Meloni, che hanno rimesso al centro la sovranità alimentare e la difesa del Made in Italy.

Un successo che valorizza i territori e le identità locali, comprese quelle della Regione Molise, dove tradizioni gastronomiche, produzioni agricole e saperi artigianali rappresentano un patrimonio autentico da tutelare e promuovere. Dai prodotti tipici alle ricette della tradizione contadina, il Molise contribuisce in modo significativo alla ricchezza della cucina italiana riconosciuta oggi a livello mondiale.

Continueremo a sostenere politiche che difendano le nostre eccellenze, rafforzino le filiere e diano voce ai territori, perché la cucina italiana è anche sviluppo, lavoro e identità nazionale».