Da “Gustiamo” il Natale firmato TermoliOnLine: auguri e buoni propositi per il 2026

TERMOLI. A volte basta fermarsi un attimo per scoprire la vera magia del Natale. È quello che è successo oggi al Gustiamo Bar Pasticceria Ristorante, dove cittadini e istituzioni si sono ritrovati grazie all’iniziativa di TermoliOnLine, per condividere sorrisi, storie e auguri in un’atmosfera calda e familiare.

Al centro della sala, l’editore Nicola Montuori e il giornalista “buttadentro” Michele Trombetta hanno accolto i partecipanti, guidando la mattinata con professionalità e simpatia. Accanto a loro, il sindaco Nico Balice ha aperto la fila degli ospiti istituzionali, seguito dal vice sindaco Michele Barile e dagli assessori Enrico Miele e Paola Cecchi, tutti presenti per sottolineare l’importanza di momenti di comunità come questo.

Il bar si è animato di conversazioni spontanee: cittadini di ogni età si sono fermati a scambiarsi auguri, a raccontare aneddoti natalizi e a condividere piccoli gesti di attenzione e gentilezza. Andrea Montesanto, Antonio Lanzone, il prpesidente dell’Avis Termoli Pasquale Spagnuolo, il presidente della sezione Aia Luca Tagarelli insieme alla moglie Alessandra Liberatore fino ad arrivare al Babbo Natale termolese, solo per citarne alcuni.

Il nostro editore e il nostro Michele hanno sottolineato l’importanza di fermarsi, ascoltare e celebrare i legami che rendono viva la comunità. A volte il dono più grande non è materiale, ma il tempo che dedichiamo agli altri, un sorriso, una parola gentile”.

L’iniziativa, trasmessa anche in diretta online, ha permesso a chi non poteva essere presente di partecipare virtualmente, mantenendo così viva la connessione con tutta la città. Un dettaglio che ha reso chiaro come tecnologia e comunità possano incontrarsi, senza che il contatto reale perda il suo valore.

In un periodo in cui le giornate corrono veloci e i preparativi prendono il sopravvento, “Auguri in Piazza… da Gustiamo” ha ricordato a tutti che la vera essenza del Natale risiede nella vicinanza, nella gentilezza e nella condivisione. Una mattinata che ha illuminato Termoli non solo con le luci delle feste, ma con il calore e l’entusiasmo di chi ha scelto di fermarsi per celebrare insieme lo spirito della città.

Alberta Zulli