“Da oggi il Molise può entrare nel mondo delle grandi produzioni cinematografiche”

CAMPOBASSO. “Da oggi in poi il Molise ha lo strumento per poter entrare di diritto nel mondo delle grandi produzioni cinematografiche nazionali e internazionali”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, nel corso della conferenza stampa indetta questa mattina per illustrare la misura, dopo il recente passaggio che ha visto l’approvazione dello Statuto della Molise Film Commission in Giunta regionale.

Al tavolo, assieme al Consigliere Cofelice, erano presenti la Dirigente Regionale Sandra Scarlatelli, il Presidente della Uilt Molise Nicolangelo Licursi, e i registi molisani Simone D’Angelo e Luca Manes.

Dopo avere ringraziato il Presidente della Regione Francesco Roberti e tutta la Giunta per aver creduto e scommesso nel progetto, il Delegato a Turismo e Cultura ha sottolineato come l’organismo sarà un punto di riferimento per il cinema e il settore dell’audiovisivo.

“La Film Commission avrà un ruolo fondamentale per aprirsi a un mondo ricco di possibilità, per la crescita non solo del settore specifico ma anche di tutto ciò che vi ruota attorno: cultura, turismo e sviluppo del territorio.

Oggi il Molise si dota dello strumento in grado di dare il giusto e necessario supporto a quanti lavorano nel settore delle produzioni cinematografiche; il ritorno per la nostra regione – questa la conclusione – sarà certamente ad ampio raggio, con le tante professionalità locali che finalmente potranno trovare il giusto spazio e i nostri luoghi che saranno valorizzati, perché il Molise è un set cinematografico naturale di straordinaria bellezza”.