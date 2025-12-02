Dal 15 dicembre la direttrice sanitaria Francesca Tana guiderà l’ospedale San Timoteo

TERMOLI. Dal 15 dicembre 2025 il Presidio Ospedaliero San Timoteo di Termoli avrà una nuova guida sanitaria: la dottoressa Francesca Tana, classe 1974, originaria di Vasto, nominata con delibera Asrem n. 1408 del 27 ottobre 2025 e oggi ufficialmente insediata con la firma del contratto presso la sede Asrem di Campobasso. Medico chirurgo con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita all’Università dell’Aquila, Tana porta con sé una lunga esperienza maturata nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, dove ha ricoperto incarichi apicali nella medicina preventiva e nella gestione ospedaliera.

Durante l’emergenza Covid-19 ha coordinato la riorganizzazione dei percorsi clinici, la riconversione dei posti letto e l’implementazione delle Aree Grigie Chirurgiche e Mediche, ricevendo dal Rotary Club di Vasto il premio “Arti e Mestieri” per il contributo alla salute pubblica e alla coesione territoriale. La selezione pubblica, indetta nel novembre 2024 e conclusa con la valutazione della Commissione Esaminatrice (delibera n. 1309 del 13 ottobre 2025), ha visto sei candidati ammessi: Lara Costanzi, Reimondo Petrocelli, Pierpaolo Oriente, Giulio Mascolo, Ciriaco Alfonso Consolante e Francesca Tana, risultata vincitrice con 52,530 punti davanti a Oriente (51,410) e Costanzi (49,890). L’incarico, di durata quinquennale, sarà confermato dopo un periodo di prova di sei mesi prorogabili secondo normativa vigente.

Al nuovo direttore sanitario gli auguri di buon lavoro da parte del direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, che ha sottolineato l’importanza di questa nomina per il futuro del presidio termolese e per la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità.

EB