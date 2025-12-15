Delta Impianti in Buone Imprese: «Dal racconto delle storie di impegno e sacrificio c’è crescita collettiva»

TERMOLI. Anche la società Delta Impianti, della famiglia Caposiena, con convinzione aderisce al progetto “Buone Imprese”, un’iniziativa che valorizza le realtà produttive del territorio, il lavoro quotidiano delle aziende e il legame profondo tra impresa, persone e comunità.

«Crediamo fermamente che raccontare le imprese significhi raccontare storie di sacrificio, impegno, responsabilità e visione. Dietro ogni azienda ci sono percorsi fatti di scelte coraggiose, di lavoro costante e di fiducia nel futuro. Rendere questi percorsi visibili è un atto di trasparenza e di crescita collettiva».

Delta Impianti riconosce nel progetto Buone Imprese un’occasione autentica per avvicinare le persone alle aziende del territorio, favorendo una maggiore consapevolezza del valore umano e sociale del lavoro, oltre che di quello economico. Un modo concreto per rafforzare il senso di appartenenza, promuovere una cultura d’impresa fondata sul rispetto, sulla collaborazione e sulla responsabilità.

«Aderiamo a Buone Imprese con orgoglio, certi che solo attraverso il racconto sincero delle esperienze, dell’impegno e dei risultati si possa costruire un dialogo vero tra impresa e comunità, contribuendo allo sviluppo di un territorio più consapevole, coeso e orientato al futuro».

